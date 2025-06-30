Найкращі кінопрем'єри липня 2025 в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Липень обіцяє бути насиченим для українських кіноманів, адже на екрани виходять численні прем’єри. Від супергеройських блокбастерів до римейків класичних фільмів, філософських драм, авторського горору, анімації та нових сиквелів – кожен знайде щось для себе. Серед найочікуваніших релізів – нова частина “Світу Юрського періоду”, повернення Супермена, екранізація твору Стівена Кінга з Томом Генксом, філософська фантасмагорія Арі Астера та повернення одного з найвідоміших аніме XXI століття.

Світ Юрського періоду. Відродження

Режисер: Гарет Едвардс

Дата виходу: 3 липня

Дія фільму розгортається через п’ять років після подій “Світу Юрського періоду 3: Домініон”. Екологічна ситуація на планеті стала критичною для динозаврів, які тепер живуть у відокремлених екваторіальних зонах. Фармацевтична компанія наймає оперативницю Зору Беннетт (Скарлетт Йоганссон) для таємної місії разом із палеонтологом доктором Генрі Лумісом (Джонатан Бейлі). Їхнє завдання – проникнути на секретний острів і зібрати зразки ДНК трьох найбільших істот, що мешкають у воді, повітрі та на суходолі.

Супермен

Режисер: Джеймс Ганн

Дата виходу: 10 липня

Цей фільм розповідає про Кларка Кента, відомого як Супермен, який намагається поєднати своє життя супергероя з кар’єрою журналіста в Метрополісі. Сюжет не зосереджується на походженні героя, а досліджує його внутрішні конфлікти та моральні дилеми, зокрема, як поєднати криптонське минуле з людським вихованням. Кент стикається з недовірою суспільства, сумнівами в собі та новим ворогом – технологічним магнатом Лексом Лютором (Ніколас Голт). Поруч із ним – пес Крипто, супергерой із надздібностями.

Життя Чака

Режисер: Майк Фленеган

Дата виходу: 17 липня

Екранізація новели Стівена Кінга про три етапи незвичайного життя звичайного чоловіка Чарльза (Чака) Кранца. Його ім’я раптово стає відомим у місті завдяки привітанню, що з’являється всюди – на банерах, радіо, в інтернеті. Ніхто не знає, хто він, але ходять чутки: якщо Чак помре, з ним загине весь світ.

Смурфи

Режисер: Кріс Міллер

Дата виходу: 17 липня

Життя у селищі Смурфів зупинилося після викрадення тата Смурфа. Останніми його словами була порада вирушати у реальний світ. Смурфетта вирішує очолити експедицію. Смурфики, які не звикли до життя серед людей, спершу не знають, з чого почати, але зустрічають брата тата Смурфа – Кена, який розповідає про викрадачів – чаклунів Разамеля і Гаргамеля.

Я знаю, що ви скоїли минулого літа

Режисерка: Дженніфер Кейтін Робінсон

Дата виходу: 17 липня

Моторошна автомобільна аварія змінює життя п’яти друзів, які тепер пов’язані таємницею. Вони впевнені, що ніхто не знає правду, але з’являється одержима жагою помсти особа. Фільм є римейком однойменного горору 1997 року, що започаткував трилогію.

Павич

Режисер: Бернгард Венгер

Дата виходу: 17 липня

Матіас – майстер оренди ролей: “вихований хлопець”, “ідеальний син” чи напарник для суперечок. Він бездоганно вживається в будь-яку роль, але найскладніше – бути собою.

Фантастична 4: Перші кроки

Режисер: Метт Шекман

Дата виходу: 24 липня

Події розгортаються у ретрофутуристичному світі 1960-х. Перша Сім’я Marvel – Містер Фантастик, Невидима жінка, Людина-факел і Істота – борються з космічним богом Галактусом і його вісницею Срібною Серферкою. Вони мають захистити Землю, балансуючи між героїчними обов’язками та сімейними зв’язками.

Діти-вовки

Режисер: Хосода Мамору

Дата виходу: 24 липня

Ця сучасна казка розповідає про молоду матір Хану, яка закохується в чоловіка-вовка. Після його загибелі вона виховує двох дітей – напіввовків Аме та Юкі. Вона перевозить їх у село, щоб вони могли обрати свій шлях – бути людиною чи вовком. Фільм 2012 року повертається на великі екрани і є одним із найвідоміших японських аніме XXI століття.

Еддінгтон

Режисер: Арі Астер

Дата виходу: 31 липня

Фільм розповідає про запекле протистояння між шерифом (Хоакін Фенікс) і мером (Педро Паскаль) невеликого містечка Еддінгтон, Нью-Мексико. Це перша політизована робота режисера з несподіваними поворотами, смертями, чорним гумором і 10-хвилинною екшн-сценою, знятою одним кадром.

Поганці 2

Режисер: П’єр Періфель

Дата виходу: 31 липня

Цей фільм повертає вправну злочинну команду з мультфільму “Поганці”. Через кілька років після першої частини містер Вовк і його команда, що виправилися, живуть спокійно. Але їхній відпочинок перериває нова загроза – жіноча злочинна банда “Погані дівчата”, яка кидає виклик на останнє велике пограбування.