Обмін військовополоненими 5 липня: повернення українців з російської неволі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 липня відбувся черговий етап обміну, в рамках якого додому повернулися українці, які були в російській неволі. Серед них важкохворі, важкопоранені та молоді люди до 25 років. Цю інформацію оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі підкреслили, що їхня інформаційна система дозволяє збирати дані про українців, які потрапили в полон, з різних джерел. Було створено детальну карту місць утримання на території Росії, тимчасово окупованих територіях та в Республіці Білорусь.

Проте варто зазначити, що Росія не надає жодних офіційних даних про осіб, яких утримує. Завдяки зусиллям Координаційного штабу, а також підтримці організацій і родин, вдалося зібрати значний обсяг інформації.

“Росія не надає МКЧХ чи представникам змішаних медичних комісій доступу до в’язниць та СІЗО, проте пропагандистські ресурси агресора продовжують звинувачувати українську владу, сіяти розбрат та недовіру.” – Міжнародний комітет Червоного Хреста

4 липня відбувся ще один етап обміну військовополоненими, що став результатом домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Повернулися оборонці, які належать до категорій “поранені і важкохворі” та “молодші 25 років”. За словами омбудсмана, серед повернених були захисники, яких РФ засудила на тривалі терміни, а також ті, хто вважався зниклими безвісти.

Домовленості, укладені у Стамбулі, передбачали обмін 1000 на 1000 військовополонених, а також додатковий обмін 200 на 200 осіб. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

Після початкових затримок, 9 червня відбувся перший етап обміну, під час якого додому повернули військових до 25 років. Наступні етапи проходили 10, 12, 14, 19 та 20 червня, але кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

Крім обмінів, у червні також відбулася масштабна репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців. Зокрема, 11 червня в Україну повернули 1 212 тіл, а в обмін отримали 27 тіл з боку Росії. Загалом у межах домовленостей повернули понад 6 тисяч тіл загиблих.

26 червня відбувся ще один етап обміну, під час якого до України повернули військових Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість з яких перебували в полоні з 2022 року.

Таким чином, процес обміну військовополоненими триває відповідно до досягнутих домовленостей, а Координаційний штаб продовжує активно збирати та перевіряти інформацію про українців, які залишаються в неволі на території Росії та окупованих територіях.