Російські атаки, повінь у Техасі та переговори Ізраїлю – новини 6 липня

Про це повідомляють Reuters та BBC.

У ніч на 6 липня російські війська здійснили серію атак на кілька українських міст, в той час як у Техасі кількість жертв повені зросла, а Ізраїль погодився на переговори щодо війни. Ось основні новини ранку 6 липня.

В нічний час 6 липня безпілотники російської армії атакували Харків, Запоріжжя, Миколаїв та Київську область. У Харкові внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед яких немовля, яке отримало серйозний стрес. Влучання зафіксовані у Шевченківському, Київському та Новобаварському районах. У Балаклії на Харківщині через обстріл виникло займання сухої рослинності, проте постраждалих не було.

У Запоріжжі та області атаки проводилися “шахедами”, внаслідок чого постраждало приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення, але жертв не зафіксовано. У Миколаєві також не було травмованих. У Київській області внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, зокрема, рятувальники деблокували жінку, якій надають медичну допомогу.

У Техасі кількість загиблих через повінь зросла до 43 осіб, серед яких 15 дітей. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти, зокрема 27 дітей, які пропали в молодіжному таборі біля річки. Губернатор штату Грег Ебботт підписав розширену декларацію про стихійне лихо, щоб активізувати пошукові роботи. Повінь сталася майже без попередження через різке підняття рівня води в річці Гваделупе.

Ізраїль погодився направити переговорну групу до Катару для участі у непрямих перемовинах щодо війни. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу дав вказівку ухвалити пропозицію про переговори, які розпочнуться 6 липня. Водночас у відомстві підкреслили, що зміни, які ХАМАС хоче внести до катарської пропозиції, є неприйнятними.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Катар та Єгипет активно працюють над встановленням миру і виконанням остаточної пропозиції. 2 липня Трамп повідомив, що Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі на 60 днів. Палестинський рух ХАМАС 4 липня надіслав відповідь про готовність до угоди.

У Росії 5 липня в аеропортах “Домодєдово”, “Жуковський” та “Пулково” запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків, що призвело до скасування та затримки рейсів. У Москві та Санкт-Петербурзі скасували майже 100 рейсів, а в “Шереметьєво” скасували 174 рейси, що викликало скупчення пасажирів.

Також у ніч на 5 липня Сили оборони України завдали ударів по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області, де базуються російські літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Крім того, було уражено завод “ВНИИР-Прогресс” у Чебоксарах Чуваської Республіки.