Обстріл Київської області 17 червня: постраждалі та руйнування

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму телеграм-каналі

В ніч на 17 червня Київська область зазнала обстрілу з боку російських військ. У регіоні діяли сили протиповітряної оборони, проте, на жаль, є постраждалі.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження, яка отримала різану рану правого плеча. Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок, зокрема, вибито вікна.

“У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.” – Микола Калашник

У ніч проти 17 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву, внаслідок чого загинуло понад 10 осіб, а кілька десятків отримали поранення.

У різних районах столиці зафіксовано численні пожежі та пошкодження будівель. Зокрема, у Солом’янському районі зруйновано гуртожиток Київського авіаційного інституту, а також повністю зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку.