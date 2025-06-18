Ракетна атака на Одесу 17 червня 2025: руйнування та жертви

Про це повідомила волонтерка Волонтерка Наталія Чигікова на Facebook

17 червня в Одесі сталася нічна атака, внаслідок якої постраждав Інклюзивно-ресурсний центр. Разом із ним знищено значну частину гуманітарної допомоги, призначеної для поранених військових, включаючи вологі серветки та одяг. Про це розповіла волонтерка Наталія Чигікова.

“Вчора (17 червня – ред.) від прильоту разом з інклюзивним центром згоріло абсолютно все для поранених воїнів. Все… Від вологих серветок до одягу. Адаптивні речі, шорти та футболки, костюми. Вʼязки та милиці. Ортези та бандажі. Я ще не можу це осягнути – це для мене страшна втрата на великі гроші, які нам давали ви, дорогі наші небайдужі друзі”, – йдеться у дописі. – Наталія Чигікова

Волонтерка вже розпочала нову кампанію зі збору коштів для закупівлі необхідної допомоги для бійців.

Деталі атаки РФ на Одесу 17 червня 2025 року

О 01:28 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МІГ-31К, що сигналізувало про ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про переміщення безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. О 04:45 в місті пролунала серія вибухів, а відбій тривоги було оголошено о 05:19.

Внаслідок атаки в місті зазнали руйнувань цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад та гаражі.

Загалом постраждало 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Рятувальники виявили тіла двох жінок віком 60 і 78 років під завалами. Одна особа була госпіталізована, інші отримали медичну допомогу та продовжують лікування амбулаторно.

Атака призвела до пошкодження понад 50 будинків, з яких п’ять зазнали значних руйнувань, повідомили в міськраді.