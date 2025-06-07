Конференція в Нью-Йорку про визнання Палестини: ключові учасники та теми

Про це повідомляє The Guardian.

З 17 по 20 червня у Нью-Йорку відбудеться важлива конференція, в якій візьмуть участь представники багатьох країн, включаючи членів Ради безпеки ООН та Саудівську Аравію. Основною темою обговорення стане можливість визнання держави Палестина, про що повідомляє The Guardian.

Згідно з інформацією видання, Франція та Саудівська Аравія створили робочі групи, які займаються підготовкою основних аспектів рішення про визнання Палестини та її співіснування з Ізраїлем. Президент Франції Еммануель Макрон також організовує конференцію громадянського суспільства в рамках Паризького форуму миру, яка відбудеться безпосередньо перед триденною конференцією у Нью-Йорку.

Велика Британія координує роботу гуманітарної робочої групи, в той час як інші групи зосереджені на питаннях реконструкції, економічної життєздатності палестинської держави, дотриманні міжнародного права, формуванні мирних наративів та концепції “Дня миру”, що демонструє переваги мирного врегулювання для обох сторін.

Хоча США брали участь у підготовчих заходах, їхня активність була обмеженою. Представники Ізраїлю також були присутні, але посол Ізраїлю у Франції Джошуа Зарка охарактеризував ініціативу Макрона як “катастрофічну”. Організатори конференції висловлюють побоювання, що США та Ізраїль можуть не взяти участі у самій конференції або навіть бойкотувати її.

Ізраїль виступає проти визнання Палестини та надання палестинцям іншого громадянства. В даний час Ізраїль вважає палестинців або своїми громадянами, або особами без громадянства, якщо вони не мають ізраїльського громадянства. Більшість ізраїльтян також проти визнання Палестини, а понад половина вважає, що арабських громадян Ізраїлю слід переселити до інших країн.

Франція та Велика Британія наполягають на тому, що визнають Палестину лише після того, як угруповання ХАМАС втратить вплив на уряд частково визнаної держави. Таким чином, визнання Палестини на конференції розглядається як заключний крок до припинення вогню у Секторі Гази.

Учасники конференції сподіваються, що в результаті буде підписано спільну декларацію про визнання Палестини. Палестина є частково визнаною державою на Близькому Сході, проголошеною у 1988 році, але її уряд не контролює повністю території, на які претендує, зокрема Сектор Гази. Значна частина Західного берега річки Йордан залишається під контролем ізраїльської армії, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року 143 з 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу, серед яких є й Україна.