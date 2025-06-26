Політичні події 26 червня 2025: війна в Україні, конфлікти та вибори

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 26 червня 2025 року, відзначається 1219-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час відбуваються важливі події, які впливають на хід конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду у Страсбурзі, що стосується створення Спеціального трибуналу для розслідування агресії Росії проти України. Цей крок є важливим для забезпечення справедливості та відповідальності за військові злочини.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає 350 ракет для систем протиповітряної оборони. Ця допомога буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів, що підкреслює міжнародну підтримку України у боротьбі за свою незалежність.

На саміті НАТО Володимир Зеленський провів важливу зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Під час бесіди обговорювалися можливі шляхи досягнення миру в Україні. Трамп охарактеризував Зеленського як “дуже милу” людину, що свідчить про позитивний діалог між лідерами.

Напад ізраїльських поселенців на палестинське місто

25 червня десятки ізраїльських поселенців здійснили напад на палестинське місто Кафр-Малік, внаслідок чого загинули троє місцевих жителів, а багато людей отримали поранення. За інформацією офісу Прем’єр-міністра Палестини, поселенці підпалили будинки та транспортні засоби, а також відкрили вогонь по мирних мешканцях.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що на місце події були направлені військові та поліцейські сили після повідомлень про насильство. П’ятьох ізраїльських підозрюваних затримали, а один офіцер отримав легкі поранення.

“Поведінка та рішення ізраїльського уряду підштовхують регіон до загрози вибуху. Ми закликаємо міжнародну спільноту терміново втрутитися, щоб захистити наш палестинський народ.” – Хусейн аль-Шейх, заступник президента Палестини

Того ж дня ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка під час рейду на місто Аль-Ямун на Західному березі Йордану, що ще більше загострило ситуацію в регіоні.

Прем’єр-міністр Іспанії про плани на переобрання

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про свої наміри балотуватися на переобрання у 2027 році, незважаючи на корупційні розслідування, що охоплюють його уряд. Санчес підкреслив, що рішуче налаштований брати участь у наступних загальних виборах і не планує оголошувати дострокові вибори до завершення свого терміну.