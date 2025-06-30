Найсвіжіші наукові відкриття 2025: медицина, природа, космос

За даними компанії Gilead

У червні науковці представили ряд захоплюючих відкриттів, які охоплюють різноманітні аспекти природи та медицини. Від метеликів, що орієнтуються за зорями, до ролі батьківства у житті бабуїнів, а також нових даних про турботу косаток одна про одну. Крім того, з’явилися важливі новини у профілактиці ВІЛ та лікуванні раку, а кавомани отримали ще один привід насолоджуватися своїм улюбленим напоєм.

18 червня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) затвердило ін’єкцію ленакапавіру – перший препарат для профілактики ВІЛ, який вводять лише двічі на рік, на відміну від щоденних схем PrEP. Розроблений компанією Gilead, ленакапавір раніше використовувався для лікування пацієнтів із резистентним ВІЛ. Його особливість полягає в здатності довго залишатися в організмі та блокувати кілька етапів реплікації вірусу.

Важливо зазначити, що це не вакцина, а препарат, який підтримує достатній рівень активної речовини в організмі для запобігання зараженню. Його призначають лише ВІЛ-негативним особам.

Дослідження Лондонського університету королеви Марії виявило, що кофеїн активує систему AMPK – біологічний “індикатор палива”, що допомагає клітинам відновлювати ДНК, рости та реагувати на стрес. Це відкриття свідчить про те, що кава може уповільнювати старіння клітин. Експерименти проводили на дріжджах, які мають механізми, подібні до людських клітин.

Вчені також виявили, що ракові клітини отримують мітохондрії від сусідніх нейронів, що підвищує їхню енергетичну активність і здатність до метастазування. Це пояснює швидкий ріст пухлин біля нервів. Блокування такого “трансферу” мітохондрій може стати новим напрямом у терапії раку.

Нові фото з телескопа “Джеймс Вебб”

Телескоп “Джеймс Вебб” вперше зафіксував хмари в атмосфері екзопланети YSES-1 c, яка розташована за 310 світлових років від Землі. Молоді планети, як ця, мають ще теплі атмосфери і пилові диски, що свідчить про їхній розвиток. Також “Вебб” відкрив екзопланету TWA 7, схожу за масою на Сатурн, яка обертається навколо молодої зірки.

В Австралії виявили метелика міль боґонґ, який використовує зоряне небо для навігації під час міграцій на понад 1000 км. Це перший відомий безхребетний, що орієнтується за зорями, подібно до людей і перелітних птахів. Експерименти підтвердили, що метелики змінюють курс відповідно до положення зірок.

Дослідження бабуїнів показало, що самиці, які в дитинстві мали міцні стосунки з батьками, живуть на 2-4 роки довше. Це відкриття підкреслює важливість батьківської турботи не лише для людей, а й для інших ссавців.

Кити косатки виявили новий вид соціальної взаємодії – алокельпінг, коли вони використовують водорості для очищення боків одне одного. Це перший зафіксований випадок, коли морські ссавці застосовують інструменти для спільного догляду.

Туркменська “Брама до пекла” та екологічні виклики

У пустелі Каракум, біля села Дарваза, вже понад 50 років горить газовий кратер, відомий як “Брама до пекла”. Спочатку його підпалили, щоб уникнути поширення отруйних газів або через аварію під час буріння. Нині полум’я значно зменшилося, але кратер залишається туристичною атракцією. Викиди метану з кратера сприяють зміні клімату.

Вчені з Колорадського університету в Боулдері виявили, що після лісових пожеж токсичні речовини, такі як азот і фосфор, залишаються у воді річок до 8 років. Це перша масштабна оцінка впливу пожеж на водні екосистеми, що допоможе краще захищати природу.

Дослідження глобального океану показало, що вже до 2020 року понад 60% підповерхневих і 40% поверхневих вод океану зазнали окислення через надмірне поглинання вуглекислого газу. Це призводить до скорочення придатних середовищ для коралових рифів, птеропод і молюсків, що загрожує морським екосистемам.