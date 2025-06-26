Рівень довіри українців до Зеленського, Залужного та Буданова у 2025 році

Як свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень “SOCIS”, Інституту стратегічних досліджень та прогнозів “Янус” та видання “Барометр громадських настроїв”

Згідно з останніми соціологічними даними, президент України Володимир Зеленський має рівень довіри серед населення на рівні 49%. Проте, найбільшу довіру серед українців отримали колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якому довіряють майже 71%, та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, що має 55% підтримки.

Ці результати були отримані в рамках дослідження, яке проводили Центр соціальних та маркетингових досліджень “SOCIS”, Інститут стратегічних досліджень та прогнозів “Янус” разом із виданням “Барометр громадських настроїв” у період з 6 по 11 червня 2025 року.

Респондентам було запропоновано вибрати одну з відповідей: “довіряю”, “скоріше довіряю”, “скоріше не довіряю”, “не довіряю” або “вагаюся відповісти/не знаю”. Зокрема, 22,7% опитаних висловили повну довіру до Зеленського, а 26,4% – скоріше довіряють. Щодо Залужного, 37,7% респондентів заявили, що довіряють йому, а 33,2% – скоріше довіряють. Буданову довіряють 23% опитаних, а 32,3% – скоріше довіряють.

Експрезидент Петро Порошенко має значно нижчий рівень довіри: 5,5% респондентів довіряють йому, а 11,1% – скоріше довіряють, що в сумі становить 16,6% підтримки.

Якщо б вибори президента відбулися найближчим часом, 21,8% респондентів проголосували б за Зеленського, 19,6% – за Залужного, а Порошенко отримав би 4,5% голосів.

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI) серед 2000 респондентів віком від 18 років по всій території України, за винятком АР Крим, Луганської області, тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій у Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

Вибірка дослідження є репрезентативною за віком, статтю, типом поселення та регіонами, з урахуванням кількості та структури населення внутрішньо переміщених осіб, громадян, які перебувають за кордоном, а також тимчасово окупованих територій і зон бойових дій.