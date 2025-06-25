Важливі події 25 червня: евакуація, удари по Україні та політика США

ЗМІ повідомили, що удари США не знищили ядерну програму Ірану — Reuters

Сьогодні, 25 червня, в Україні відбулися важливі події: до Києва прибули евакуйовані українці з Ірану, Палата представників США відхилила пропозицію про імпічмент Дональду Трампу, а американські ЗМІ повідомили, що нещодавні удари США не знищили ядерну програму Ірану.

Вночі російські війська завдали ударів по Харкову та Запоріжжю. У Київському районі Харкова безпілотники типу “шахед” влучили в цивільне підприємство та поряд із незаселеним житловим будинком, внаслідок чого одна людина отримала поранення і була госпіталізована, повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Куп’янську на Харківщині п’ятеро осіб постраждали внаслідок нічного російського удару. Керована авіабомба влучила в землю, пошкодивши дев’ятиповерховий житловий будинок, про що повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Запоріжжя також зазнало чотирьох ударів, внаслідок яких двоє людей отримали поранення, а дев’ять приватних будинків були пошкоджені, зазначив очільник ОВА Іван Федоров.

Крім того, вночі російські війська атакували інфраструктуру Вилкового в Одеській області. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється, повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. У Нікополі атака FPV-дронів не призвела до жертв, зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

В рамках завершального етапу спільної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ до України прибули евакуйовані українці з Ірану. Напередодні у розвідці повідомили, що в рамках цього етапу евакуювали 31 особу – 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

Представниця ГУР Ольга Мосьондз зазначила, що загальна кількість евакуйованих з Ірану та Ізраїлю українців становить 164 особи.

“Це досить складна евакуація. Вона була здійснена в два етапи. Перший етап – евакуація з Ізраїлю, тоді було вивезено загалом 176 громадян, 133 з них українці. З Ірану було вивезено 31 людину, теж всі українці.” – Ольга Мосьондз, представниця ГУР

Вона також додала, що евакуація з Ірану ускладнювалася відсутністю інтернету та зв’язку через обстріли, що створювало великий стрес для людей. Операцію провели за дорученням президента Зеленського напередодні можливих активних дій США щодо іранської ядерної програми, за підтримки урядів Азербайджану, Ізраїлю, Єгипту та у координації з Молдовою.

Палата представників США проголосувала за скасування спроби оголосити імпічмент Дональду Трампу у зв’язку з ударами по Ірану. Резолюція, запропонована конгресменом Елом Гріном, була відхилена з результатом 344 голоси “за” та 79 “проти”. 128 демократів приєдналися до всіх 216 республіканців, щоб відхилити постанову.

У резолюції стверджувалося, що Трамп “зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну”.

24 червня конгресмен-демократ Ел Грін оголосив про намір ініціювати імпічмент Трампу, звинувативши його у тому, що він не повідомив Конгрес або не отримав дозволу перед ударами по трьох іранських ядерних об’єктах.

Американські ЗМІ повідомили, що удари США не знищили ядерну програму Ірану, а лише відтермінували її на кілька місяців. За оцінкою розвідки Міністерства оборони США, значна частина ядерної програми, зокрема запаси збагаченого урану, залишилися неушкодженими.

“Ця нібито “оцінка“ є відверто хибною та була класифікована як “цілком таємно“, але все ж була передана CNN анонімним невдахою низького рівня в розвідувальному співтоваристві.” – Кароліна Лівітт, прессекретарка Білого дому

Дональд Трамп у дописі в Truth Social назвав інформацію про те, що удари не знищили ядерну програму, “фейковими новинами” і запевнив, що ядерні об’єкти в Ірані були повністю знищені.

22 червня США здійснили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США заявив, що головною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.