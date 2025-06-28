Трагічна атака дронів на Одесу 27 червня: загибель подружжя та пошкодження інфраструктури

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram-каналі

27 червня в Одесі сталася трагічна подія: внаслідок атаки російських безпілотників загинуло подружжя. Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що дрон влучив прямо в їхню квартиру, де рятувальники виявили тіла загиблих.

На даний момент тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а вранці на місці події розпочне свою діяльність оперативний штаб районної адміністрації.

Деталі атаки дронів на Одесу 27 червня

О 22:45 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Раніше Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників у напрямку регіону з Чорного моря. О 23:40 стало відомо, що дрони націлені на Чорноморське та Одесу.

Вибухи в Одесі почалися близько 23:43, їх було не менше п’яти. О 23:51 Повітряні сили підтвердили наявність кількох російських ударних БпЛА над містом. Відбій тривоги оголосили о 00:15.

Внаслідок атаки дронів постраждала цивільна інфраструктура, є також поранені.