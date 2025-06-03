Нічна атака безпілотників у Чернігові 3 червня: зміни в транспорті та наслідки

Про це повідомляє управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку на своїй Facebook-сторінці

3 червня у Чернігові, внаслідок нічної атаки безпілотників, здійсненої армією РФ, були внесені зміни до роботи громадського транспорту. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку повідомило, що два тролейбусні та два автобусні маршрути зазнали коригувань.

Зокрема, тролейбусні маршрути №7 та №9 скорочено до кінцевої зупинки “Міська лікарня №2”. Автобуси №27 та №30 тепер курсуватимуть вулицею Космонавтів в обох напрямках.

Деталі нічної атаки на Чернігів

У ніч на 3 червня в Чернігові зафіксували влучання безпілотника “шахед” у приватному секторі, що призвело до жертв серед населення.

“На місцях падінь виникли загоряння приватних будинків. Інформація про жертви уточнюється.” – Дмитро Брижинський

Станом на 3:22 стало відомо, що внаслідок падіння “шахедів” згорів один приватний будинок, а також пошкоджено п’ятиповерховий будинок та кілька приватних осель.

Дві особи отримали легкі поранення і їм надається необхідна медична допомога. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків, задіяні всі аварійні служби, – зазначив начальник Чернігівської МВА.

О 4:49 Дмитро Брижинський повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох, серед яких дві жінки та двоє чоловіків.

“Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі травмовані перебувають у медичних закладах.” – Дмитро Брижинський

За його словами, внаслідок атаки згорів приватний будинок, а також пошкоджено багатоповерхівку, кілька приватних будинків, навчальний заклад та промислове підприємство.

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що російські війська атакували місто безпілотниками типу “Герань 2”.