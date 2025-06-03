Нічна атака безпілотників у Чернігові 3 червня: наслідки та зміни транспорту

Про це повідомляє управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігова у Facebook

3 червня у Чернігові, внаслідок нічної атаки безпілотників, здійсненої армією РФ, були внесені зміни до роботи громадського транспорту. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку повідомило, що два тролейбусні та два автобусні маршрути зазнали коригувань.

Зокрема, тролейбуси №7 та №9 тепер курсуватимуть лише до кінцевої зупинки “Міська лікарня №2”. Автобуси №27 та №30 також змінили маршрут, тепер вони рухатимуться вулицею Космонавтів в обох напрямках.

Деталі нічної атаки на Чернігів

У ніч на 3 червня в Чернігові зафіксували влучання безпілотника в приватний сектор, що призвело до жертв серед населення.

“На місцях падінь виникли загоряння приватних будинків. Інформація про жертви уточнюється.” – Дмитро Брижинський

Станом на 3:22 стало відомо, що внаслідок падіння безпілотників згорів один приватний будинок, а також пошкоджено п’ятиповерховий будинок та кілька приватних осель.

“Отримали легкі поранення дві людини, їм надається необхідна допомога. На місці події розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.” – Начальник Чернігівської МВА

О 4:49 Дмитро Брижинський повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох, серед яких дві жінки та двоє чоловіків.

“Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі травмовані перебувають у медичних закладах.” – Дмитро Брижинський

За словами Брижинського, внаслідок атаки згорів приватний будинок, а також пошкоджено багатоповерхівку, кілька приватних будинків, навчальний заклад та промислове підприємство.

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що російські війська атакували місто безпілотниками типу “Герань 2”.