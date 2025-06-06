Масштабна атака безпілотників на Росію: пожежі в Енгельсі та Брянську

Як повідомляє російське Міноборони

У ніч на 6 червня Росія зазнала атаки безпілотників, що призвело до влучань у кількох регіонах. Зокрема, в Енгельсі, що в Саратовській області, удар припав на нафтобазу, а в Брянську спалахнула пожежа на аеродромі. Цю інформацію підтверджують російські Telegram-канали, які публікують відео з місць подій.

Мешканці Енгельса повідомили про щонайменше десять вибухів, після яких на території нафтобази “Кристалл” виникла велика пожежа. Ця нафтобаза є важливим постачальником пального для стратегічної російської авіації, зокрема для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, які базуються на аеродромі “Енгельс-2”.

Губернатор Саратовської області підтвердив загоряння на “одному з промислових об’єктів”. Відомо, що цього року безпілотники вже неодноразово атакували цю нафтобазу. Наприклад, 8 січня 2025 року внаслідок атаки було знищено три резервуари об’ємом 120 тисяч кубометрів, а ще шість отримали пошкодження. Після цього, 14 січня, відбулася ще одна атака.

У Брянську, внаслідок нічної атаки, також спалахнула пожежа біля місцевого аеродрому. За словами свідків, серія потужних вибухів пролунала приблизно о 23:30, після чого сталося загоряння. В мережі висловлюють припущення, що під удар могли потрапити пускові установки “Іскандер”, склади з ракетами або новітні зенітні системи С-500, проте ця інформація поки що не підтверджена.

Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч на 6 червня нібито вдалося збити 174 безпілотники над територіями Брянської, Ростовської, Саратовської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Тульської, Бєлгородської, Тамбовської областей, а також Московського регіону та в українському Криму. Крім того, у відомстві повідомили про збиття трьох ракет “Нептун-МД” над акваторією Чорного моря.