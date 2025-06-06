Ракетні удари по Харкову 6 червня: ситуація та наслідки

Як повідомляє міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі

Вечір 6 червня став трагічним для Харкова, коли російські війська здійснили серію ракетних атак на місто. Перший удар, за попередніми даними, вразив промислову зону у Київському районі, про що о 18:52 повідомив міський голова Ігор Терехов.

О 19:08 у місті пролунав потужний вибух, після якого мер підтвердив ще одне влучання у промислову зону. Ігор Терехов зазначив, що Харків піддається атакам російськими керованими авіаційними бомбами (КАБи).

Близько 20:00 місто знову зазнало ударів, коли пролунали ще чотири вибухи. Міський голова підтвердив, що Харків продовжує страждати від ракетних атак.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив, що влучання відбулися саме у Київському районі. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.

Ситуація залишається напруженою, і новини продовжують оновлюватися.