Останні новини війни в Україні 9 червня 2025 року: атаки, поранені, обмін полоненими

Як повідомляє Telegram-канал Івана Федорова

9 червня 2025 року відзначаємо 1202-й день війни Росії проти України. У ніч на цей день російські війська здійснили ракетні та дронові атаки на українські території, вибухи були чутні в Києві та Рівному. Українська сторона готується до репатріації тіл загиблих, яка запланована на найближчі дні, про що повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, звинувативши Росію у тиску та маніпуляціях.

Російська сторона раніше стверджувала, що Україна нібито відклала репатріацію та обмін полоненими на невизначений термін. Проте Україна продовжує підготовку до обміну полоненими відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, хоча Росія досі не надала повних списків, зазначив президент Володимир Зеленський.

Зеленський закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги в найближчі дні. Станом на 8 червня російські війська не перетнули межі Дніпропетровської області, про що повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на заяву російського Міноборони про наступ у цьому регіоні.

Ситуація на кордоні Сумської області залишається напруженою, але контрольованою, наразі немає підстав для евакуації, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Григоров.

Обстріли на Запоріжжі: один цивільний поранений

8 червня російські війська завдали 498 ударів по території 14 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення, про що повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Ввечері 8 червня під час атаки на Запоріжжя поранено 23-річного чоловіка. Російська армія сім разів обстріляла Гуляйполе, Новоандріївку та Новодарівку реактивними системами залпового вогню, а також завдала вісім авіаударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Ольгівському, Малій Токмачці та Білогір’ю.

Артилерія 198 разів обстріляла Лобкове, Кам’янське, Щербаки, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новодарівку та Чарівне. Загалом зафіксовано 285 атак безпілотниками, переважно FPV-дронами, по території Запоріжжя та навколишніх населених пунктах.

На даний момент повідомлень про пошкодження майна не надходило.

Повітряний удар на Рівненщині: поранена цивільна особа

9 червня під час повітряного удару Росії на Рівненщині одна цивільна особа отримала поранення, про що повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.

“Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість російських цілей. Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом.” – Олександр Коваль

На місці події працюють представники Сил оборони та інших служб.

Ситуація у Києві

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Проте в столиці були чутні звуки вибухів, про що повідомляють кореспонденти. У Дарницькому районі внаслідок російського обстрілу пошкоджена офісна будівля, на місці працюють відповідні служби, зазначив керівник Київської міської військової адміністрації Віталій Кличко.

Повітряна тривога триває у Києві та ряді областей. Повітряні сили України повідомляють про роботу протиповітряної оборони по повітряних цілях, зокрема “шахедах”, які наближалися до столиці.