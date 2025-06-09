Обмін полоненими 9 червня: повернення військових та емоції родин

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 червня відбувся обмін полоненими, на якому команда журналістів мала можливість поспілкуватися з родичами, які з нетерпінням чекали на повернення своїх близьких. Перші обійми звільнених військових, емоції радості та тривоги за тих, хто досі залишається в полоні або зник безвісти, стали важливими моментами цього дня.

Деталі обміну полоненими 9 червня

Цей обмін став першим етапом домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Це вже 66-й обмін полоненими між Україною та Росією з початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед повернених військових більшість – молодші 25 років.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що в рамках цього етапу обміну до України повернулися представники різних військових формувань, зокрема Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі звільнені військові є представниками рядового та сержантського складу.