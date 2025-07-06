Як зазначає медіа BBC

2 липня на українських екранах відбулася прем’єра фільму “Світ Юрського періоду. Відродження”, який став сьомою частиною популярної франшизи. Дії стрічки розгортаються через п’ять років після подій “Світу Юрського періоду 3: Домініон”. Екологічна ситуація на Землі стала критичною для динозаврів, і ті, що вижили, тепер мешкають у віддалених екваторіальних зонах, де клімат нагадує їхнє колишнє середовище.

У сюжеті фармацевтична компанія залучає оперативницю Зору Беннетт (Скарлетт Йоганссон) для виконання секретної місії. Разом із палеонтологом доктором Генрі Лумісом (Джонатан Бейлі) їй потрібно проникнути на таємний острів, де ще живуть динозаври, і зібрати зразки ДНК трьох найбільших істот, що мешкають у воді, повітрі та на суходолі.

Франшиза “Світ Юрського періоду” бере свій початок з роману Майкла Крічтона, виданого у 1990 році, який був екранізований Стівеном Спілбергом у 1993 році. Ідея створення тематичного парку з живими динозаврами, генетично модифікованими, поєднала наукову фантастику з людськими страхами, що зробило фільм культовим.

Візуальні ефекти “Парку Юрського періоду” стали справжньою революцією: поєднання аніматроніки та комп’ютерної графіки (CGI) створило реалістичних динозаврів, які досі вражають глядачів. Фільм зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті, започаткувавши одну з найуспішніших кінематографічних франшиз.

Наступні частини розширювали всесвіт: “Загублений світ” (1997) показав динозаврів на волі, “Парк Юрського періоду 3” (2001) розповів про нові загрози, а “Світ Юрського періоду” (2015) перезапустив франшизу з новим тематичним парком і гібридним динозавром, що спричинив хаос.

У “Світ Юрського періоду 2” (2018) динозаврів рятують від виверження вулкана, що призводить до нелегального клонування, а “Домініон” (2022) показує співіснування людей і динозаврів у світі, проте отримав критику за слабкий сюжет.

Огляд “Світ Юрського періоду: Відродження”

У новій стрічці команда намагається зібрати зразки ДНК динозаврів для розробки ліків від серцевих захворювань. Головні герої, Зора Беннетт і доктор Генрі Луміс, стикаються з небезпеками острова. Проте більшість другорядних персонажів не отримують належного розвитку, що ускладнює емоційне занурення глядача.

Сценарій фільму піддається критиці за штучність діалогів і слабку драматургію. Гумор у стрічці практично не працює, а продактплейсмент відчувається занадто нав’язливо. Проте варто відзначити якісну графіку динозаврів і видовищні сцени, зокрема, боротьбу з морськими істотами, що нагадує класичні “Щелепи” Спілберга.

Темп оповіді виявляється нерівномірним: напружені моменти на воді змінюються менш захопливими сценами на суходолі. Фінал фільму залишає відчуття недорозвиненості, а сюжетні рішення виглядають інфантильними, особливо в контексті розподілу генетичних зразків між фармацевтичними компаніями.

“Світ Юрського періоду: Відродження” – це посередній фільм із хорошими акторами та реалістичними візуальними ефектами, але без сильної драматургії та якісного сценарію, що ускладнює перегляд.

Отже, нова частина франшизи має свої сильні сторони у візуальному плані, але не може повністю задовольнити фанатів через слабкий сюжет і недостатній розвиток персонажів.