Ольга Стефанішина прокоментувала відео з телефонними шпалерами Мін’юсту

Як повідомляє допис Стефанішиної у Facebook
Ольга Стефанішина, міністерка юстиції, прокоментувала відео, яке стало популярним в інтернеті, де працівники її відомства демонструють свої телефонні шпалери з її зображенням. Вона підкреслила свою підтримку комунікаційної команди Міністерства юстиції.
У своєму пості на Facebook Стефанішина зазначила:
“Дуже люблю комунікаційну команду Мінʼюсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці. Досить обговорювати старе відео. Там вже зʼявилося нове про заставки.”
У Міністерстві юстиції також відреагували на цю ситуацію в соціальних мережах, зазначивши, що колеги жартома започаткували новий тренд у TikTok. Крім того, на офіційній сторінці відомства знову опублікували старий ролик з фото міністерки.
Комунікаційна кампанія Міністерства юстиції України у TikTok продовжується. 7 липня було опубліковано відео, в якому показано, що всі співробітники відомства мають на головних екранах своїх телефонів світлини Ольги Стефанішиної. Цей ролик викликав активне обговорення серед користувачів мережі.
Ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього приводу оновлюються.
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