Про це повідомляє The Korean Herald.

Анімаційний фільм “К-поп-мисливиці на демонів” (K-pop Demon Hunters) швидко здобув популярність на Netflix, потрапивши до списку найуспішніших релізів стримінгового сервісу всього через кілька днів після прем’єри. Згідно з даними аналітичної платформи FlixPatrol, стрічка зайняла перше місце у 26 країнах і потрапила до топ-10 у 93 державах, серед яких США, Франція, Німеччина та багато країн Азії. Цю інформацію оприлюднила The Korean Herald.

Прем’єра фільму відбулася 20 червня, а над його створенням працювали відомі режисери: Меґі Кан, корейсько-американська аніматорка, відзначена за роботу над The Lego Ninjago Movie, та Кріс Аппелганс, який зрежисував Wish Dragon.

Сюжет фільму розгортається навколо вигаданого жіночого гурту Huntrix, чиї концерти поєднують елементи шоубізнесу та боротьби з надприродними силами. Під час виступів дівчата підтримують магічний бар’єр, що відокремлює людський світ від демонічного. Їм протистоять Gwi-ma – король духів, який поглинає людські душі, та його бойзбенд Saja Boys, створений як зброя проти Huntrix.

Озвучення персонажів виконали зірки корейського кінематографу: Лі Бьонхон, відомий за роллю у “Грі в кальмара”, озвучив головного антагоніста Gwi-ma, а співак і актор Ан Хьосоп став голосом лідера Saja Boys на ім’я Джіну.

Продюсером фільму виступила Sony Pictures Animation. “К-поп-мисливиці на демонів” поєднують в собі екшн, фентезі та музичну драму, додаючи культурно специфічні елементи, такі як корейські духи доккаебі, сцени з традиційними клініками та лазнями. У стрічці звучать як англійська, так і корейська мови.

Музичний супровід створив продюсер Teddy. Саундтрек включає треки Huntrix Golden, Saja Boys Soda Pop, а також пісні у виконанні учасниць гурту Twice – Чоньон, Чейон і Джіхьо (Takedown). Окремі сцени супроводжуються популярними корейськими хітами, такими як Love Me Right гурту EXO та Love, Maybe дуету MeloMance.

Станом на 24 червня рейтинг “К-поп-мисливиць на демонів” на Rotten Tomatoes становив 96% від критиків і 91% від глядачів. У Netflix зазначили, що успіх стрічки підтверджує потенціал глобального контенту: