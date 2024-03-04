Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що забезпечення сектору безпеки та оборони — ключовий напрям роботи уряду.

“Посилюємо власне виробництво. Український ринок готовий виробляти більш ніж 1 млн дронів. Це завдання поставив Президент Володимир Зеленський. На придбання безпілотників виділено близько 40 млрд грн”, — зазначив він.

За словами очільника уряду, 50% від усіх коштів на закупівлю озброєння планується витрачати саме в Україні.

Також планується спільне виробництво з лідерами “світового ринку зброї”. Прем’єр зазначив, що вже є 5 укладених контрактів про створення спільних підприємств.