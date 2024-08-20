Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.
“Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування в Парламенті та підпису Президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. Також сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони”, — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що у війні з Росією Україна робить ставку на інновації та асиметричні підходи. Посадовець нагадав, що з ініціативи Президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ був створений новий рід військ — Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує формування таких сил.
“Сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА”, – додав він.
Президент закликав українських дипломатів переконувати закордонних партнерів інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України.
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