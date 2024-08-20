Уряд виділив кошти на закупівлю дронів для Сил безпеки та оборони та вносить відповідні зміни до закону про ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

“Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування в Парламенті та підпису Президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. Також сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони”, — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що у війні з Росією Україна робить ставку на інновації та асиметричні підходи. Посадовець нагадав, що з ініціативи Президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ був створений новий рід військ — Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує формування таких сил.

“Сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА”, – додав він.

Президент закликав українських дипломатів переконувати закордонних партнерів інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України.