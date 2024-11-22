Кабмін ухвалив рішення про звільнення Василя Шкуракова з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Звільнено Шкуракова Василя Олександровича з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України”, – зазначив Мельничук, посилаючись на рішення, ухвалене урядом 22 листопада.

Нагадаємо, що Шкураков обіймав посаду першого заступника з серпня 2021 року. У травні 2024 року він тимчасово виконував обов’язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше Шкураков працював у керівних структурах державних компаній і міністерств. Зокрема, він був генеральним директором “Укрфінжитло”, заступником голови компанії “Укргідроенерго”, а також займав різні посади у Міністерстві фінансів.

Причини звільнення наразі не уточнюються, але експерти пов’язують це рішення з оновленням керівного складу в міністерствах.