Владі Харкова дозволили звільняти місцевий бізнес від податків. Йдеться про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України.

За його словами, цей крок допоможе зменшити податкове навантаження для міста.

“Впроваджуємо додаткові кроки, їх є три. Перше – це можливість заниження податкового навантаження, зокрема, для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків”, – повідомив Шмигаль.

Недоотримані доходи місцевій владі будуть компенсувати із державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій правило також діє, адже це є універсальним механізмом, додає прем’єр.