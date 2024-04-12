Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України.
За його словами, цей крок допоможе зменшити податкове навантаження для міста.
“Впроваджуємо додаткові кроки, їх є три. Перше – це можливість заниження податкового навантаження, зокрема, для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків”, – повідомив Шмигаль.
Недоотримані доходи місцевій владі будуть компенсувати із державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій правило також діє, адже це є універсальним механізмом, додає прем’єр.
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