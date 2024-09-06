Кабінет Міністрів України ініціює зміни до законодавства, які дозволять іноземцям проходити військову службу за контрактом в Збройних Силах України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як іноземцю вступити до лав ЗСУ

Гончаренко зазначив, що іноземці, які хочуть служити, можуть звернутись до Центру рекрутингу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, де планують служити.

Згідно із законопроєктом, після розгляду звернень у центрах рекрутингу буде проводитись спеціальна перевірка щодо:

законності перебування на території України;

фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;

ознаки звʼязків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України.

Він наголосив, що іноземці, які виявлять бажання служити за контрактом, повинні пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити таку перевірку буде підставою для відмови в прийнятті на службу.

“Також іноземці можуть бути прийняті на контракт на посади офіцерського складу. Раніше були для радового та сержантського і старшинського складу”, — додав Гончаренко.