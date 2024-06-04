4 червня Кабмін проголосував за рішення щодо продовження на 6 місяців роботи паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП “Документ” приймати заяви для оформлення документів за кордоном”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

“З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням Уряду роботу ДП “Документ” продовжено ще на 6 місяців”, – додали в міністерстві.

Таке рішення Уряду щодо ДП “Документ” є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.