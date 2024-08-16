Сьогодні, 16 серпня, Кабінет міністрів вніс зміни в правила надання українцям відстрочки від мобілізації. Зокрема, вирішили розділити одну із категорій, яка дає право на відстрочку.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що йдеться про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, відповідно до нового “мобілізаційного закону”.

Відтепер тих українців, хто має осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежували між собою. Це будуть дві окремі категорії, а відтак окремими будуть і пакети документів, що підтверджують зазначений факт.

Також, згідно зі словами Мельничука, Кабмін удосконалив механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Водночас, уряд уточнив вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, щодо присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду. З його допомогою можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного у мобільному застосунку “Резерв+”.

Крім того, уряд визначив адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов’язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів відповідно до вимог закону про мобілізацію. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.