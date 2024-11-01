Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує застарілу та скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи та створить цифровізовану систему оцінювання повсякденного функціонування людини на базі найпотужніших лікарень спроможної мережі медзакладів.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко пояснив, що міністерство повністю поділяє невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК.

“Настав час замінити її новою, що буде базуватися на інших принципах. Людина, яка живе з порушеннями функціональності, повинна отримати від держави підтримку, що дозволить їй нормально жити, працювати і бути повністю інтегрованою в життя суспільства. Це має робитися у зручний для людини і прозорий спосіб. Закріплена у проєкті закону реформа МСЕК – перший і ключовий етап втілення цього бачення”, – сказав він.