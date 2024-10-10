Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у етері подкасту ASATrьопс.
Він ствердно відповів на запитання про те, чи запрацює “економічне бронювання” до кінця поточного року.
“Я б не називав це “економічним бронювання” у тому сенсі, що ти сплатив гроші і не йдеш в армію – так не буде. Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу “працюй або воюй”, те, про що говорив прем’єр-міністр. І це буде найближчим часом. Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю”, — сказав Гетманцев.
Він уточнив, що для цього Верховній Раді не потрібно буде ухвалювати нових законів.
“Це не закони, це зміни до постанови Кабміну, де одним з критеріїв буде біла заробітна плата, а іншим критерієм буде відповідна галузь, перелік яких буде розширено”, — пояснив Гетманцев
Він додав, що подробиць не може уточнити, оскільки це ініціатива Кабінету Міністрів.
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