Кабінет Міністрів планує запровадити "економічне бронювання" до кінця року. Для цього планують внести зміни до постанови, що регулює порядок бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств від мобілізації. Для цього не потрібно ухвалювати додаткові законопроєкти.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у етері подкасту ASATrьопс.

Він ствердно відповів на запитання про те, чи запрацює “економічне бронювання” до кінця поточного року.

“Я б не називав це “економічним бронювання” у тому сенсі, що ти сплатив гроші і не йдеш в армію – так не буде. Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу “працюй або воюй”, те, про що говорив прем’єр-міністр. І це буде найближчим часом. Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю”, — сказав Гетманцев.

Він уточнив, що для цього Верховній Раді не потрібно буде ухвалювати нових законів.

“Це не закони, це зміни до постанови Кабміну, де одним з критеріїв буде біла заробітна плата, а іншим критерієм буде відповідна галузь, перелік яких буде розширено”, — пояснив Гетманцев

Він додав, що подробиць не може уточнити, оскільки це ініціатива Кабінету Міністрів.