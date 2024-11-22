Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На початку повномасштабної війни для родин загиблих цивільних осіб, які брали участь у захисті України, була встановлена виплата в розмірі 1,9 млн грн.

“Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє”, — заявив він.

Згідно з документом, передбачається виплата родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями.

Крім того, передбачається уточнення підстав для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Тим, хто вже отримав часткову компенсацію, хочуть доплатити різницю до повної суми в 15 млн грн.

Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради.