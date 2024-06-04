Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.
Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час”.
Раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, сьогодні цей термін збільшили.
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