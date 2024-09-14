У проєкті бюджету країни на наступний рік запропоновано відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це свідчить проєкт закону №12000 про Державний бюджет на 2025 рік.

Документом передбачається встановлення з 1 січня 2025 року мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі — 8 000 гривень;

у погодинному розмірі — 48 гривень.

“Цей розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення 2024 року (підвищення складало 16% порівняно з 2023 роком)”, — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу встановлено в розрахунку на місяць у розмірі 2 920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до шести років — 2 563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років — 3 196 гривень;

працездатних осіб — 3 028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 2 102 гривні;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2 361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, — 1 600 гривень.

Нагадаємо, за словами першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослава Железняка, Верховна Рада виділила із держбюджету України на 2025 рік майже 1,6 мільярда гривень на фінансування телеканалу “Рада” та телемарафону “Єдині новини”.