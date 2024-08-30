30 серпня Кабінет Міністрів України на засіданні припинив дію угоди з Росією від 1998 року про організацію прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою.

Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998”, — написав він.

Раніше, 11 серпня 2023 року, на своєму засіданні Кабмін також припинив дію угоди між Україною і Росією щодо координації діяльності залізничного транспорту.