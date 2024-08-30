Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998”, — написав він.
Раніше, 11 серпня 2023 року, на своєму засіданні Кабмін також припинив дію угоди між Україною і Росією щодо координації діяльності залізничного транспорту.
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