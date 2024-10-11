Кабінет Міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони — Сергія Мельника та Сергія Боєва, обидва за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зокрема, Сергія Боєва призначено на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції. Раніше 41-річний Боєв обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки він займав керівні посади у державних компаніях НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування», а також працював у міжнародних банківських установах і консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що дало досвід у фінансовій та управлінській сферах.

Другий новопризначений заступник міністра, Сергій Мельник, є бригадним генералом. У 2022 році він завершив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення Мельник очолював оборону Харкова.

Крім того, Мельник є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Також 11 жовтня стало відомо, що за поданням Умєрова уряд звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Балануцу. Він був призначений у травні 2024 року та відповідав за європейську інтеграцію.