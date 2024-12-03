Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
“Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу”, – повідомив він.
Основними завданнями уповноваженого та робочої групи визначено:
- гармонізацію митної системи з вимогами ЄС;
- модернізацію інфраструктури митних органів;
- впровадження ризик-орієнтованої системи управління;
- активне діджиталізування процесів.
Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді, уточнив, що до компетенції нового уповноваженого входить підготовка пропозицій з реформування митної системи відповідно до Національної стратегії доходів до 2030 року. Також посадовець співпрацюватиме з міжнародними організаціями та ініціюватиме розробку нормативно-правових актів, що сприятимуть формуванню сучасної митної політики.
Окрім цього, Смілянський має координувати залучення громадських інститутів до формування та реалізації державної політики в митній сфері.
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