Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу”, – повідомив він.

Основними завданнями уповноваженого та робочої групи визначено:

  • гармонізацію митної системи з вимогами ЄС;
  • модернізацію інфраструктури митних органів;
  • впровадження ризик-орієнтованої системи управління;
  • активне діджиталізування процесів.

Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді, уточнив, що до компетенції нового уповноваженого входить підготовка пропозицій з реформування митної системи відповідно до Національної стратегії доходів до 2030 року. Також посадовець співпрацюватиме з міжнародними організаціями та ініціюватиме розробку нормативно-правових актів, що сприятимуть формуванню сучасної митної політики.

Окрім цього, Смілянський має координувати залучення громадських інститутів до формування та реалізації державної політики в митній сфері.

  • ЗМІ: Адміністрація Байдена незадоволена небажанням України знижувати призовний вік
  • В Україні запрацювали миттєві перекази
  • Уряд перейменував Міністерство реінтеграції: акцент на єдності та поверненні українців