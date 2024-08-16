Про це повідомляє пресслужба уряду.

“На своєму засіданні 16 серпня Кабінет міністрів України підтримав указ президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Вʼячеслава Негоду

В’ячеслав Андронович Негода — український політик, архітектор. Народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка (нині Кременецького району Тернопільської області). Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю архітектура, Львівський Національний університет ім. І.Франка, за спеціальністю правознавство та Національну академію державного управління при Президентові України. Доктор філософії (в галузі публічного управління та адміністрування).

З березня 2014 – перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

11 вересня 2019 призначений заступником Міністра розвитку громад та територій України. Як пише рух “Чесно”, у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.