Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і попередник Лещик Сергій Горбачов.

“Сьогодні рівно пʼять років від того дня, коли 1 листопада 2019 року освітній омбудсман та Служба освітнього омбудсмана почала прийом звернень від учасників освітнього процесу. Це були непрості для всіх нас роки — а далі все так само багато роботи і багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, Уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надію Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!”— написав Горбачов.

Що відомо про Надію Лещик

До цього Надія Лещик очолювала відділ медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмана України.

У неї — три вищі освіти за спеціальностями: “Державне управління — електронне урядування”, “Управління навчальним закладом”, “Педагогіка та психологія”.

Також вона працювала в Ужгородському національному університеті та в Університеті менеджменту освіти.