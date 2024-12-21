Після того, як звільнили Антона Дробовича у зв'язку з завершенням строку призначення на посаду, тимчасово виконуватиме обов'язки голови установи Юлія Гнатюк.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну”, – йдеться у його повідомленні.

Як вказано на сайті Інституту, Юлія Гнатюк від травня є першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.

Від 2019 року працює в Українському інституті національної пам’яті: спочатку на посаді головного спеціаліста відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, пізніше – головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.