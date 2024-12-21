Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну”, – йдеться у його повідомленні.
Як вказано на сайті Інституту, Юлія Гнатюк від травня є першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.
Від 2019 року працює в Українському інституті національної пам’яті: спочатку на посаді головного спеціаліста відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, пізніше – головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.
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