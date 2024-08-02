Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, з січня 2022 року Андрій Телюпа обіймав посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України. До роботи там він з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ “Укрзалізниця”. А у 2017-2020 роках був керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

1 серпня Президент України Володимир Зеленський анонсував, зокрема, кадрові рішення “на урядовому рівні”.