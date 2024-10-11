Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що цим формуванням наглядових рад завершується “важливий етап” реформування закупівельних агенцій Міноборони, який був ініційований командою відомства в січні 2024 року.

Таким чином у складі наглядових рад будуть як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Вони будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси.

Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради “Агенції оборонних закупівель”‎ як незалежних членів:

Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);

Катерина Кузнецова (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);

Лукаш Столярськи (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами й складною логістикою);

Як представників держави:

Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);

Тарас Чмут (директор фонду “Повернись живими”).

Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради “‎Державного оператора тилу”‎ як незалежних членів:

Саймон Вудворд (має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);

Ганна Демченко (має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);

Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній);

Як представників держави:

Надія Бігун (на посаді заступника міністра економіки України координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства);

Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони України).

У Міноборони нагадали, що у березні 2024 року обидві закупівельні агенції (АОЗ та ДОТ) оголосили в системі Prozorro відбір професійних рекрутингових компаній.