Уряд України скасував рекомендацію для держпідприємств і органів влади припиняти зовнішнє освітлення будівель та прилеглих територій, а також дозволив використання кондиціонерів.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510”.

Відповідно до внесених змін, кінцеву дату рекомендацій було перенесено з 31 грудня на 30 вересня поточного року.

Уряд також скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення парків та вулиць.