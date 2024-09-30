Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510”.
Відповідно до внесених змін, кінцеву дату рекомендацій було перенесено з 31 грудня на 30 вересня поточного року.
Уряд також скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення парків та вулиць.
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