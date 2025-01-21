 

Постанова від 17 січня 2025 року № 52 вносить зміни до раніше встановленої граничної чисельності відомств.

Скорочення торкнулося шести відомств:

  • Міністерство юстиції: -20 осіб (до 13 252 осіб);
  • Держстат: -20 осіб (до 3 939 осіб);
  • Укртрансбезпека: -20 осіб (до 7 385 осіб);
  • Держгеокадастр: -10 осіб (до 4 046 осіб);
  • Держпраці: -10 осіб (до 2 103 осіб);
  • Держекоінспекція: -10 осіб (до 1 531 осіб).

Чисельність працівників центральних апаратів зазначених відомств залишилася без змін.

Рішення ухвалено в межах внесення змін до постанови від 5 квітня 2014 року № 85.