Постанова від 17 січня 2025 року № 52 вносить зміни до раніше встановленої граничної чисельності відомств.
Скорочення торкнулося шести відомств:
- Міністерство юстиції: -20 осіб (до 13 252 осіб);
- Держстат: -20 осіб (до 3 939 осіб);
- Укртрансбезпека: -20 осіб (до 7 385 осіб);
- Держгеокадастр: -10 осіб (до 4 046 осіб);
- Держпраці: -10 осіб (до 2 103 осіб);
- Держекоінспекція: -10 осіб (до 1 531 осіб).
Чисельність працівників центральних апаратів зазначених відомств залишилася без змін.
Рішення ухвалено в межах внесення змін до постанови від 5 квітня 2014 року № 85.
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