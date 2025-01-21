Постанова від 17 січня 2025 року № 52 вносить зміни до раніше встановленої граничної чисельності відомств.

Скорочення торкнулося шести відомств:

Міністерство юстиції: -20 осіб (до 13 252 осіб);

-20 осіб (до 13 252 осіб); Держстат: -20 осіб (до 3 939 осіб);

-20 осіб (до 3 939 осіб); Укртрансбезпека: -20 осіб (до 7 385 осіб);

-20 осіб (до 7 385 осіб); Держгеокадастр: -10 осіб (до 4 046 осіб);

-10 осіб (до 4 046 осіб); Держпраці: -10 осіб (до 2 103 осіб);

-10 осіб (до 2 103 осіб); Держекоінспекція: -10 осіб (до 1 531 осіб).

Чисельність працівників центральних апаратів зазначених відомств залишилася без змін.

Рішення ухвалено в межах внесення змін до постанови від 5 квітня 2014 року № 85.