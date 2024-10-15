Кабінет Міністрів України скоротив термін надання адміністративної послуги з термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України, включно з випадками втрати або крадіжки.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що термін оформлення документів зменшено з 10 до 7 робочих днів. Це стосується як термінового оформлення паспорта, включаючи випадки втрати або викрадення, так і його обміну.

Однак скорочення строку не поширюється на оформлення паспорта громадянина України вперше.

“Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше”, — заявив Мельничук.