16 травня Кабінет Міністрів України ухвалив важливу постанову, яка суттєво спростить і пришвидшить процес будівництва базових станцій для покращення мобільного зв’язку в усіх регіонах країни. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві цифрової трансформації.

Згідно з новими правилами, під час воєнного стану оператори мобільного зв’язку зможуть отримувати дозволи на встановлення базових станцій всього за 25 днів, тоді як раніше цей процес міг тривати до двох років. Це рішення має на меті розширення покриття мобільної мережі, особливо в віддалених районах та вздовж основних автомобільних шляхів.

Нові терміни отримання дозволів для операторів виглядають наступним чином:

15 робочих днів замість 6 місяців – для об’єктів державного та комунального майна, таких як дахи будинків;

25 робочих днів замість 1,5 року – для державних та комунальних земельних ділянок.

Після отримання дозволу оператори можуть одразу ж розпочати встановлення базових станцій. Всі підготовчі роботи, включаючи аукціони та розробку проєктів землеустрою, повинні бути виконані протягом воєнного стану та протягом двох років після його завершення.

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що однією з основних цілей до 2030 року є забезпечення 98% населення якісним мобільним зв’язком у всіх куточках України. Прийнята постанова є важливим кроком до того, щоб кожен українець міг залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи перебуває він у місті, селі чи в дорозі.