Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка встановлює нові правила закупівель безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), вироблених в Україні. Ці зміни мають забезпечити стабільність і прогнозованість процесу для військових і виробників.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Серед ключових нововведень – спрощення процедур закупівлі. Тепер командири військових частин зможуть самостійно придбати тактичні безпілотники та засоби РЕБ без необхідності погодження з Генеральним штабом та іншими органами військового управління.

“Командири отримають можливість діяти швидше, без зайвих бюрократичних перепон”, – зазначив Умєров.

Ще одним важливим кроком стало розширення доступу військових частин до рамкових угод, укладених Міністерством оборони та Держспецзв’язку.

“Це дозволить військовим отримувати необхідну техніку за конкурентними цінами в найкоротші терміни”, – наголосив міністр.

Це рішення сприятиме оперативному забезпеченню технологіями української армії, водночас надаючи підтримку вітчизняним виробникам. Вони зможуть розвивати своє виробництво, удосконалювати продукцію та планувати діяльність у довгостроковій перспективі.

Крім того, такі зміни дадуть змогу військовим більш ефективно планувати свої потреби, забезпечуючи фронт сучасними технологіями. Виробники ж зможуть зосередитися на масштабуванні та інноваціях, сприяючи розвитку оборонної галузі країни.