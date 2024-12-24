Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Серед ключових нововведень – спрощення процедур закупівлі. Тепер командири військових частин зможуть самостійно придбати тактичні безпілотники та засоби РЕБ без необхідності погодження з Генеральним штабом та іншими органами військового управління.
“Командири отримають можливість діяти швидше, без зайвих бюрократичних перепон”, – зазначив Умєров.
Ще одним важливим кроком стало розширення доступу військових частин до рамкових угод, укладених Міністерством оборони та Держспецзв’язку.
“Це дозволить військовим отримувати необхідну техніку за конкурентними цінами в найкоротші терміни”, – наголосив міністр.
Це рішення сприятиме оперативному забезпеченню технологіями української армії, водночас надаючи підтримку вітчизняним виробникам. Вони зможуть розвивати своє виробництво, удосконалювати продукцію та планувати діяльність у довгостроковій перспективі.
Крім того, такі зміни дадуть змогу військовим більш ефективно планувати свої потреби, забезпечуючи фронт сучасними технологіями. Виробники ж зможуть зосередитися на масштабуванні та інноваціях, сприяючи розвитку оборонної галузі країни.
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