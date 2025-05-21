Кабінет Міністрів України ухвалив два важливі законопроєкти, спрямовані на розширення процесу дерегуляції в країні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про це під час засідання уряду 21 травня, зазначивши, що вже скасовано понад 1 900 регуляторних актів у різних сферах.

Перший законопроєкт передбачає скасування 63 дозволів та погоджень у таких важливих галузях, як охорона здоров’я, захист навколишнього середовища, водне та лісове господарство, аграрна політика, енергетика, зовнішньоекономічна діяльність, а також освіта і культура.

Другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, скасовуючи відповідальність за відсутність дозволів, які планується анулювати відповідно до першого документа. За словами Шмигаля, значна частина дозвільних процесів вже переведена в цифровий формат, що дозволяє отримати дозвіл всього за кілька хвилин.

З 2022 року Україна активно реалізує політику дерегуляції, щоб спростити умови ведення бізнесу в умовах воєнного стану та під час відновлення після війни. Уряд систематично переглядає та скасовує регуляторні акти, які вважаються застарілими або надмірними.

Одним із ключових пріоритетів Кабінету Міністрів є цифровізація дозвільних процедур та зменшення бюрократичного навантаження на підприємців. У вересні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував план заходів, що включає 103 завдання та 143 покрокових дії, спрямованих на підтримку підприємництва та покращення бізнес-клімату.

Схвалені 21 травня 2025 року нові законопроєкти є важливим кроком у реформі, яка має на меті наблизити українську систему державного управління до європейських стандартів та покращити позиції країни в міжнародних рейтингах, зокрема у Doing Business.