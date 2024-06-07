Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду. Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території”, — наголосив очільник Кабміну.

За його словами, правоохоронним органам, органам судової влади, іншим державним структурам рекомендується зробити аналогічні кроки, а місцевій владі — обмежити вуличне освітлення.

Шмигаль також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності.

“Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу”, — зауважив Прем’єр-міністр.