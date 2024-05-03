Про це повідомляє пресслужба Міністерства науки і освіти України.

Як зазначено, комісія відомства розподілятиме субвенцію пропорційно до кількості учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами, на підставі поданих обласними військовими адміністрації даних державної статистичної звітності.

Пріоритет на отримання фінансування від держави отримають прикордонні та області в зоні ведення бойових дій — Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Там, за даними міністерства, доступ до очного навчання найбільш ускладнений внаслідок постійної загрози обстрілів. Автобуси довозитимуть дітей до шкіл, що обладнанні укриттями.

“Цьогорічну субвенцію на укриття було спрямовано саме на прифронтові території, де доступ до очної освіти практично неможливий через загрозу постійних обстрілів. Підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів”, — сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Також у відомстві додали, що їхня комісія формує пропозиції про розподіл субвенції між обласними бюджетами відповідно до поданих заявок від військових адміністрацій областей.