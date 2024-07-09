Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови», – сказав глава уряду.

Він додав, що кожній родині з дітьми, яка постраждала внаслідок атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

Прем’єр-міністр запевнив, що дитяча лікарня буде повністю відбудована. За його словами, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та інших містах України. На цей час відомо про 42 загиблих, серед них четверо дітей, та 190 постраждалих.