Кабінет міністрів виділив 2,4 мільярда гривень на відновлення доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, спочатку ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях. Однак уряд вирішив зменшити фінансування за цією програмою на 2,39 млрд грн та передати ці кошти у “Резервний фонд”.

Після цього Кабмін виділив на безповоротній основі завдяки коштам резервного фонду 2,39 млрд гривень обласним адміністраціям на “здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України”.

Як уточнили в Мінекономіки, йдеться про шляхи, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.